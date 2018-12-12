Убийство Хашогги: Трамп поддерживает принца Саудовской Аравии

Новости мира: Президент США Дональд Трамп поддерживает принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Вопреки возможной причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, президент США Дональд Трамп выразил поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

На вопрос одного из журналистов о том, поддерживает ли Дональд Трамп саудовского наследного принца, президент США ответил: "На данный момент, без сомнения, да".

Также американский лидер заявил, что Саудовская Аравия является союзником США: "Он (Мухаммед бин Салман - ред.) - лидер Саудовской Аравии. Он - наш очень хороший союзник".

При этом президент США отказал в комментарии о возможной причастности кронпринца к убийству.

Ранее сообщалось, что саудовский журналист, обозреватель Washington Post, Джамаль Хашогги исчез 2 октября в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

После чего, во время обыска резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты и других химикатов. Далее Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Хашогги, Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщалось, в Центральном разведывательном управлении уже заявляли, что убить журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.