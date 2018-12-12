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Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы

Экс-юрист Трампа приговорен к трем годам лишения свободы
23:21 Ср, 12 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Суд приговорил экс-адвоката Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы, а также штрафу.

Окружной суд Вашингтона (Округ Колумбия, США) в среду приговорил бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам лишения свободы, а также штрафу по обвинениям в нарушении законов и предоставлении ложной информации Конгрессу США.

Об этом сообщает американское информагентство АР.

"Майкл Коэн, в прошлом преданный президенту Дональду Трампу адвокат и человек, который решал (для него) любые вопросы, приговорен в среду к трем годам лишения свободы за то, что позволил, как он сам отметил, "слепой преданности" Трампу ввести его в заблуждение", - говорится в сообщении.

Несмотря на согласие 52-летнего юриста Коэна сотрудничать со следствием несколько месяцев назад, прокуроры все же рекомендовали суду наказать его заключением. По словам окружного судьи Уильяма Паули III, который вынес приговор в среду, Коэн заслужил "скромный кредит" доверия своим сотрудничеством со следствием, которое изучает степень вмешательства россиян в президентские выборы в США. Кроме того, по словам судьи, Коэн как юрист прекрасно знает законы и осознавал, что нарушал их.

Свою деятельность в окружения Трампа Коэн объяснял так: "Я чувствовал, что мой долг - прикрывать его грязные поступки".

В конце концов, приговор в основном удовлетворил требования федеральных прокуроров.

Коэн был обвинен в том, что во время президентской гонки заплатил "за молчание" двух женщин, в частности, об интимных отношениях с Дональдом Трампом. При этом судом было установлено, что оплата происходила с денег, которые предназначались на президентскую кампанию Трампа. Кроме того, расследование установило, и сам Коэн затем признал, что предоставил ложные сведения во время слушаний в Конгрессе США.

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США, Президент США, Дональд Трамп, Новости США, Майкл Коэн, Адвокат Трампа.
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