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Мадуро обвинил США в подготовке вторжения в Венесуэлу

Мадуро обвинил США в подготовке вторжения в Венесуэлу
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Николас Мадуро утверждает, что Джон Болтон хочет потопить Венесуэлу.

Венесуэльский президент Николас Мадуро в среду заявил, что советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон готовил план интервенции в Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мадуро во время пресс-конференции

"Джон Болтон был назначен главным организатором заговора, который имеет целью потопить Венесуэлу в насилии и осуществить иностранную военную интервенцию", - заявил президент Венесуэлы.

Также Мадуро утверждает, что Болтон координирует подготовку наемников на военных базах в Колумбии и США. Однако глава венесуэльского государства при этом не привел никаких доказательств своих слов.

Комментариев с американской стороны по поводу этого заявления Мадуро еще не было.

Как сообщалось, Венесуэла при власти социалиста Мадуро переживает экономическую катастрофу, а сотни тысяч ее граждан выезжают в соседние страны Латинской Америки.

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Все по теме:

США, Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон, План интервенции.
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