Трамп связал теракт в Франции со стеной на границе между США и Мексикой

Новости мира: Президент США Дональд Трамп связал теракт в Страсбурге с безопасностью границ США.

Американский президент Дональд Трамп использовал новости о террористическом акте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург для своего призыва к Конгрессу выделить миллиардные суммы на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал на официальной странице в сети Twitter.

"Очередная очень грязная террористическая атака во Франции. Мы еще больше будем укреплять наши границы. Чак и Нэнси должны обеспечить нам голоса, чтобы получить дополнительную безопасность на границе!"- отметил Трамп, упомянув в своем сообщении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей – Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

Только накануне президент США провел открытую встречу в Овальном кабинете с этими лидерами демократического меньшинства от обеих палат Конгресса, где не смог договориться с ними о необходимости выделения $5 млрд из бюджета следующего года на строительство пограничной стены, чтобы остановить потоки мигрантов. Тогда глава Белого дома даже угрожал правительственным "шатдауном" если Конгресс не выделит этих средств.

На этот раз Трамп связал теракт во Франции с безопасностью границ США даже несмотря на то, что французская власть признала, что нападение в Страсбурге, по результатам расследования, было осуществлено не мигрантом, а человеком, который родился и вырос в этом городе.

В понедельник вечером в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга произошла стрельба. Двое человек погибли, 14 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Власти Франции признали нападение террористическим актом.