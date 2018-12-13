Скачать
Четверг, 13.12.2018
Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд продлил арест трем обвиняемым
Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд продлил арест трем обвиняемым
Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста
Чубаров сообщил, что силовики РФ задержали крымскотатарского активиста
Украинский форвард близок к Галатасараю
Украинский форвард близок к Галатасараю
Роскошные особняки, которые позволят себе только самые богатые (Фото)
Роскошные особняки, которые позволят себе только самые богатые (Фото)

Трамп связал теракт в Франции со стеной на границе между США и Мексикой

Трамп связал теракт в Франции со стеной на границе между США и Мексикой
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп связал теракт в Страсбурге с безопасностью границ США.

Американский президент Дональд Трамп использовал новости о террористическом акте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург для своего призыва к Конгрессу выделить миллиардные суммы на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал на официальной странице в сети Twitter.

"Очередная очень грязная террористическая атака во Франции. Мы еще больше будем укреплять наши границы. Чак и Нэнси должны обеспечить нам голоса, чтобы получить дополнительную безопасность на границе!"- отметил Трамп, упомянув в своем сообщении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей – Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

Только накануне президент США провел открытую встречу в Овальном кабинете с этими лидерами демократического меньшинства от обеих палат Конгресса, где не смог договориться с ними о необходимости выделения $5 млрд из бюджета следующего года на строительство пограничной стены, чтобы остановить потоки мигрантов. Тогда глава Белого дома даже угрожал правительственным "шатдауном" если Конгресс не выделит этих средств.

На этот раз Трамп связал теракт во Франции с безопасностью границ США даже несмотря на то, что французская власть признала, что нападение в Страсбурге, по результатам расследования, было осуществлено не мигрантом, а человеком, который родился и вырос в этом городе.

В понедельник вечером в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга произошла стрельба. Двое человек погибли, 14 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Власти Франции признали нападение террористическим актом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Мексика, Страсбург, Дональд Трамп, Теракт в Страсбурге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
02 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
03 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
04 Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии
05 Вера Брежнева соблазняет поклонников неприличным снимками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Медики назвали фрукт, который нормализует ваше пищеварение
Медики назвали фрукт, который нормализует ваше пищеварение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь