На Гавайях разбился истребитель ВВС США

Новости мира: Истребитель США Hawker Hunter спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу (штат Гавайи) упал в воду, пилот госпитализирован.

Истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в военных учениях, упал в воду через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху.

Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, самолетом управлял 47-летний пилот, которому удалось катапультироваться. Сообщается, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу. В ABC не уточнили, был ли летчик единственным человеком, который находился на борту Hawker Hunter. Ранее сообщалось, что у берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США.

Напомним, в американском городе Фредериксбург на автостоянку упал истребительNorth American P-51 Mustang с двумя людьми на борту, оба пилота погибли.

12 ноября истребитель ВМС США F/A 18 упал в Филиппинское море. Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца, их состояние удовлетворительное.