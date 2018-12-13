Россиянка, которую в США задержали за шпионаж, "сдала" своего куратора из РФ

Новости мира: Россиянка Мария Бутина, которую в США задержали по подозрению в шпионаже, начала сотрудничать с американскими прокурорами.

По данным CNN,гражданка России Мария Бутина, которую в июле 2018 года арестовали в США по подозрению в шпионаже, рассказала следствию о своем "российском кураторе".

В частности сообщается, что Бутина передала следователям информацию касательно жителя США, который ей помогал проникнуть в американские политические круги, а также о чиновнике из России, координировавшем ее действия.

Как сообщает телеканал CNN, это очень необычная ситуация, когда обвиняемый в шпионаже в пользу России сотрудничает с американскими прокурорами.

Также сообщается, что российская шпионка сообщила информацию следствию о своем американском любовнике и политтехнологе Республиканской партии Поле Эриксоне, который оказал ей помощь в проникновении в консервативные политические круги.

В CNN допустили, что "российским куратором" предположительно является Александр Торшин, который ранее занимал различные посты в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя ЦБ РФ.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в Вашингтоне 15 июля текущего года. В Минюсте США выяснили, что она действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влия ние в американской политике, чтобы продвигать интересы Москвы. В последствии, 18 июля судья Окружной суд Колумбии (США) принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину. 10 декабря стало известно, что Бутина готова изменить свои показания и признать причастность к попыткам Кремля повлиять на руководство влиятельной в США Национальной стрелковой организации.