В США хотят уменьшить влияние Китая и РФ на Африку

Новости мира: Соедененные штаты Америки планируют противостоять влиянию Китая и Российской Федерации на страны Африки.

США намерены противостоять экономическому и политическому влиянию Китая и РФ в странах Африки, где обе страны применяют подкупы, коррупции и демонстрируют неуважение к верховенству права. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в аналитическом учреждении The Heritage Foundation в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters.

"Приоритетом номер один Соединенных Штатов станет развитие экономических связей с (Африканским - ред.) регионом для того, чтобы создать возможности для американского бизнеса, защитить независимость африканских стран, а также интересы национальной безопасности США", - сказал Болтон.

Он отметил, что Китай и Россия быстро расширяют свой финансовый и политическое влияние в Африке. "Они целенаправленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над США", - отметил советник Трампа.

По его словам, Китай, в частности "использует взятки, непрозрачные договора", а также национальные долги стран региона для того, "чтобы удерживать государства Африки в плену желаний и требований Пекина". При этом Болтон подчеркнул, что инвестиционные вложения КНР пронизаны коррупцией.

Что же касается России, то, как отметил советник президента США, "РФ развивает свои политические и экономические связи с недостаточным уважением к верховенству права, подотчетности и прозрачности правительств".

В этой связи Болтон обвинил Москву в продажах оружия и энергоресурсов в обмен на голоса в ООН, что "подрывает мир и безопасность и противоречит законным интересам африканских народов".