В Антарктиде на американской станции погибли двое рабочих

Новости мира: Двое работников были найдены мертвыми в среду на американской исследовательской станции в Антарктиде.

В Антарктиде на американской станции Мак-Мердо при неустановленных обстоятельствах погибли двое рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов. Об этом заявили в Национальном научном фонде США, сообщает The New York Times.

"Двое работников погибли в среду на главной исследовательской базе Соединенных Штатов в Антарктиде в результате несчастного случая в генераторной", - говорится в сообщении.

Погибшие были пожарными техниками, которые выполняли плановое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюолл в Сухих долинах. Гора Ньюолл находится примерно в 60 милях от станции Мак-Мердо на острове Росс.

Мужчин обнаружил пилот вертолета, который должен был отвезти техников обратно в Мак-Мердо. Один рабочий был обнаружен мертвым, другого доставили в клинику Мак-Мердо, где он вскоре скончался. Ведется расследование.