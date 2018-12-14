Денежный снег: из инкассатора на дорогу посыпались деньги (Видео)

Немало водителей решили рискнуть собственной жизнью, чтобы прямо посреди трассы собрать себе "снеговика". Иногда за деньги люди готовы делать глупые или совсем бессмысленные вещи. Немало водителей на одной из автомагистралей в Нью-Джерси решили собрать деньги, которые высыпались из инкассаторского грузовика. Согласно информации NBC, бронированный грузовик Brink двигался по трассе номер 3 в Восточном Резерфорде, когда его задняя дверь неожиданно открылась и из кузова начали высыпаться деньги. Случилось это в час пик, движение было оживленным, но многие водители останавливались, чтобы собрать деньги. Несмотря на то, что определенное количество людей, очевидно, оставило деньги себе, капитан полиции города Филипп Таормина рассказал, что нашелся человек, который собрал и вернул значительную часть денег охраннику. К сожалению, нет никаких сведений о том, сколько средств высыпалось из грузовика.