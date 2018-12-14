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Помпео и Фриланд сделали совместное заявление по агрессии РФ в Керченском проливе

Помпео и Фриланд сделали совместное заявление по агрессии РФ в Керченском проливе
22:16 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: США и Канада обсудили совместный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.

Четыре руководителя внешнеполитических и оборонных ведомств США и Канады обсудили взаимодействие на международной арене для ответа на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе против украинских судов.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщили на совместной пресс-конференции с министрами обороны США Джеймсом Мэттисом и Канады Харджит Сингх Сейджаном, которая транслировалась на сайте Госдепа США.

"Мы говорили о нашей работе и взаимодействии как члены НАТО. Мы обсудили нашу реакцию на ситуацию в Украине. Я выразил обеспокоенность в связи последней агрессией России в Азовском море, где ее военные таранили и открыли огонь по украинским судам", - заявил Помпео.

В свою очередь, Фриланд добавила, что вместе с министром обороны Канады Харджит Сингх Сейджаном они осуждают действия России по препятствованию судоходству в Азовском море и Керченском проливе.

Также Фриланд и Сейджан выступили с осуждением последних агрессивных действий России, что 25 ноября привели к захвату трех украинских судов и взятию под стражу украинских моряков.

"Мы призываем Россию освободить этих моряков. Канада твердо поддерживает народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", - отметила Фриланд.

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США, Канада, Христя Фриланд, Российская агрессия, Майк Помпео.
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