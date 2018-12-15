Экс-советник предвыборного штаба Трампа намерен баллотироваться в Конгресс США

Новости мира: Джордж Пападопулос намерен баллотироваться в Палату представителей Конгресса США.

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос, который на прошлой неделе был освобожден из тюрьмы, намерен баллотироваться в Палату представителей Конгресса США. Об этом он сообщил в Twitter.

“Это правда. Я буду баллотироваться в Конгресс в 2020 году и, надеюсь, одержу победу”, — написал Пападопулос. Он не уточнил, какой штат хотел бы представлять в нижней палате Конгресса США. В настоящее время, по данным СМИ, он живет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Экс-советник штаба Трампа также сообщил, что в прессе появились публикации с критикой его решения. По словам Пападопулоса, это его “лишь еще больше мотивирует одержать победу”.

Пападопулос 7 декабря был освобожден из тюрьмы в городе Оксфорд (штат Висконсин) после отбывания заключения продолжительностью 12 дней. Он был фигурантом расследования вмешательстве РФ в американские выборы. В сентябре он был приговорен судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний ФБР.

Пападопулос будет находиться под особым надзором властей в течение 12 месяцев, ему также предстоят общественные работы продолжительностью 200 часов.