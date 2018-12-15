Сын Трампа признался, что отец часто передаривает ему свои подарки

Новости мира: Сын президента США Дональд Трамп-младший рассказал журналистам, что его отец часто передаривает ему подарки, однажды он получил от отца свой собственный подарок

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.

Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.

Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году. Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.

Ранее появилось видео, как первая леди США Мелания Трамп украсила президентскую резиденцию к Рождеству. Главным украшением Белого дома стала 5,5-метровая елка из Висконсина, установленная в Голубой комнате. Кроме нее в разных уголках Белого дома разместилось еще 52 праздничных дерева. На декор всех помещений и фасадов ушло почти 3 тысячи метров лент, 300 метров гирлянд, 18 тысяч фонариков и 12 тысяч игрушек.Главным угощением для посетителей резиденции станет пряничный Белый дом, на который ушло больше 160 кг теста. Кроме него приготовили также 31 тысячу печений. В декабре Белый дом планирует провести около 100 праздничных мероприятий и принять около 25 тысяч гостей.

Напомним, у супруги президента США Мелании Трамп 26 апреля прошел день рождения. В этом году ей исполнилось 48 лет. В эфире телешоу президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения. Он заявил, что слишком занят, чтобы искать подарки, но подарил жене открытку и прекрасный букет.