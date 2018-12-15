Сын Трампа признался, что отец часто передаривает ему свои подарки

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.
Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего.
Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году. Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.
Ранее появилось видео, как первая леди США Мелания Трамп украсила президентскую резиденцию к Рождеству. Главным украшением Белого дома стала 5,5-метровая елка из Висконсина, установленная в Голубой комнате. Кроме нее в разных уголках Белого дома разместилось еще 52 праздничных дерева. На декор всех помещений и фасадов ушло почти 3 тысячи метров лент, 300 метров гирлянд, 18 тысяч фонариков и 12 тысяч игрушек.Главным угощением для посетителей резиденции станет пряничный Белый дом, на который ушло больше 160 кг теста. Кроме него приготовили также 31 тысячу печений. В декабре Белый дом планирует провести около 100 праздничных мероприятий и принять около 25 тысяч гостей.
Напомним, у супруги президента США Мелании Трамп 26 апреля прошел день рождения. В этом году ей исполнилось 48 лет. В эфире телешоу президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения. Он заявил, что слишком занят, чтобы искать подарки, но подарил жене открытку и прекрасный букет.