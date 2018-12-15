Скачать
Суббота, 15.12.2018
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера &quot;Никополь&quot;
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера "Никополь"
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
В Украине объявили победителей премии &quot;Книга года ВВС-2018&quot;
В Украине объявили победителей премии "Книга года ВВС-2018"

Сын Трампа признался, что отец часто передаривает ему свои подарки

Сын Трампа признался, что отец часто передаривает ему свои подарки
10:52 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сын президента США Дональд Трамп-младший рассказал журналистам, что его отец часто передаривает ему подарки, однажды он получил от отца свой собственный подарок

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом рассказал его сын Дональд Трамп - младший. Об этом сообщает MediaIte.

Он рассказал, что сам неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа - старшего. 

Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году. Ранее сообщалось, что Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме.

Ранее появилось видео, как первая леди США Мелания Трамп украсила президентскую резиденцию к Рождеству. Главным украшением Белого дома стала 5,5-метровая елка из Висконсина, установленная в Голубой комнате. Кроме нее в разных уголках Белого дома разместилось еще 52 праздничных дерева. На декор всех помещений и фасадов ушло почти 3 тысячи метров лент, 300 метров гирлянд, 18 тысяч фонариков и 12 тысяч игрушек.Главным угощением для посетителей резиденции станет пряничный Белый дом, на который ушло больше 160 кг теста. Кроме него приготовили также 31 тысячу печений. В декабре Белый дом планирует провести около 100 праздничных мероприятий и принять около 25 тысяч гостей.

Напомним, у супруги президента США Мелании Трамп 26 апреля прошел день рождения. В этом году ей исполнилось 48 лет. В эфире телешоу президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения. Он заявил, что слишком занят, чтобы искать подарки, но подарил жене открытку и прекрасный букет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сын, Рождество, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Передаривает подарки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля
04 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
05 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ (Фото)
Собор УПЦ в Софии Киевской: первые фото
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь