Российское дело: Транзакции Трампа в Deutsche Bank могут быть проверены

Новости мира: Американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа.

Влиятельный американский конгрессмен-демократ Адам Шифф (от штата Калифорния) заявил в воскресенье, что рассматривает возможность подать запрос в немецкий банк Deutsche Bank о транзакциях, осуществлявшихся президентом США Дональдом Трампом, чтобы законодатели могли изучить их на предмет возможных нарушений, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

По версии Шиффа, документы германского фининститута могут содержать свидетельства подозрительных или незаконных бизнес-сделок между компанией Trump Organization и представителями РФ. По его словам, если во всем этом имела место какая-либо "форма коррупции", то она "должна быть выявлена".

Шифф в настоящий момент является старшим демократом в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. Как ожидается, в следующем году он станет председателем данного комитета нижней палаты, контроль над которой по итогам ноябрьских выборов в США перешел к демократам. Шифф ранее уже заявлял, что намеревается инициировать сразу ряд разбирательств, связанных с предполагаемыми правонарушениями Трампа. Теперь же, как он дал понять, спецкомитет по разведке может направить официальную повестку в Deutsche Bank с требованием предоставить конгрессменам сведения о сделках Трампа.

Напомним, американский Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства из-за отсутствия понимания между демократами и республиканцами по вопросу безопасности границы