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Сооснователь сервиса видеороликов Vine найден мертвым

Сооснователь сервиса видеороликов Vine найден мертвым
06:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: От передозировки умер один из создателей видеосервиса Vine.

Один из создателей программы онлайн-викторины HQ Trivia и сервиса шестисекундних видеороликов Vine Колин Кролл умер в возрасте 35 лет от передозировки наркотиков. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал TMZ со ссылкой на источник в полиции, передает УНН.

По его данным, в воскресенье утром девушка Кролла не смогла попасть в его дом и вызвала полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов нашли его тело в спальне. Сообщается, что вероятной причиной смерти Кролла является передозировка наркотиками, так как рядом с его телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл занимал должность технического руководителя компании Yahoo, с 2013 по 2014 год был генеральным директором сервиса Vine, основанным им вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015 году он занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

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Vine, Передозировка, Колин Кролл, HQ Trivia.
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