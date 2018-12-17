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Администрация Президента США угрожает "шатдауном"

Администрация Президента США угрожает &quot;шатдауном&quot;
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У Трампа угрожают Конгрессу США прекращением работы правительства, если законодатели не соглашаются выделить $5 млрд на строительство стены.

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает Конгрессу США возможностью частичного прекращения работы правительства в случае, если законодатели не согласятся утвердить расходы в сумме $5 млрд на строительство стены на границе между США и Мексикой. Об этом говорится в сообщении американского информагентства Associated Press.

"Подталкивая правительство к тому, когда может быть введен частичный "шатдаун", Белый дом настаивает, чтобы Конгресс выделил $ 5 млрд на строительство стены вдоль границы США и Мексики - несмотря на сопротивление со стороны обеих партий", - говорится в сообщении.

Если такого решения не будет, часть федерального правительства прекратит свою работу в полночь пятницы, уточняет издание.

В частности, накануне старший советник Белого дома Стивен Миллер подчеркнул: "Мы будем делать все необходимое, чтобы построить стену на границе (с Мексикой - ред.), чтобы остановить этот продолжающийся кризис нелегальной иммиграции".

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Отвечая на вопрос, означает ли это возможное прекращение финансирования правительства (то есть "шатдаун"), Миллер заметил: "Если дело дойдет до этого, абсолютно".

Сам же президент США Трамп в понедельник заявил: "Пришло время сэкономить расходы миллиардов долларов в год и одновременно получить гораздо большую безопасность и контроль!" При этом он в очередной раз упрекнул демократов в Конгрессе в блокировании его давней инициативы о стене на границе с Мексикой, которую он озвучивал еще во времена президентской кампании.

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США, Президент США, Конгресс США, Стена, Дональд Трамп.
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