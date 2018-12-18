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Вмешательство в выборы в США: Деятельность "фабрики троллей" продолжается

Вмешательство в выборы в США: Деятельность &quot;фабрики троллей&quot; продолжается
04:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости мира: Активность российской "фабрики троллей" в соцсетях США продолжается.

Попытки России повлиять на выборы в США в 2016 году через соцсети были направлены на чернокожих американцев и имели целью снижение явки избирателей-демократов.

Об этом говорится в отчетах, подготовленных для Комитета Сената США по разведке, пишет The New York Times.

В рамках кампании по влиянию в социальных сетях на выборы 2016 года Россия приложила экстраординарные усилия, направленные на афроамериканцев, использовала целый ряд тактик, чтобы попытаться подавить явку избирателей-демократов и развернула бурную активность в Instagram, сказано в отчете подготовленном совместно с исследователями из Колумбийского университета и Canfield Research LLC компанией по кибербезопасности New Knowledge.

В документе утверждается, что российское присутствие в Instagram было недооценено и могло быть столь же эффективным или более эффективным, чем в Facebook.

В отчете также говорится, что действия по вмешательству продолжаются на нескольких платформах.

Например, одна из них направлена на то, чтобы повлиять на мнение о Сирии и поддержать Башара Асада, президента Сирии и российского союзника в этом жестоком конфликте.

Второй отчет составлен специалистами из Оксфордского университета совместно с компанией Graphika, которая специализируется на анализе соцсетей.

В обоих отчетах подчеркивается, что российское "Агентство интернет-исследований" (фабрика троллей) создавало учетные записи в социальных сетях под вымышленными именами практически на всех доступных платформах. Главная цель состояла в том, чтобы поддержать Дональда Трампа, сначала в праймериз Республиканской партии, затем на всеобщих выборах, и далее уже на посту президента с момента его инаугурации.

Создав аккаунты, таким образом будто бы они принадлежат американцам, "Агентство интернет-исследований" распространяет свои сообщения не только через Facebook, Instagram и Twitter, которые привлекли наибольшее внимание, но также и YouTube, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine и Google+. Для атаки на Соединенные Штаты использовались почти исключительно высокотехнологичные инструменты, созданные американскими компаниями.

Издание отмечает, что новые отчеты в значительной степени подтверждают сделанные ранее выводы: кампания была направлена против кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и вподдержку Трампа, а также на углубление существующих разногласий в американском обществе.

Напомним, накануне были зафиксированы массовые попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине через соцсети.

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Соцсети, Сенат США, Вмешательство в выборы, Фабрика троллей.
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