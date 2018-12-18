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СМИ: Трамп подпишет распоряжение о создании Космического командования США

СМИ: Трамп подпишет распоряжение о создании Космического командования США
06:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп планирует создать единое Космическое командование США.

Президент Дональд Трамп планирует подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США как важного военного командования.

Вице-президент Майк Пенс сделает объявление об этом во вторник в космическом центре Кеннеди, на мысе Канаверал, штат Флорида, сообщили двое чиновников США, пишет Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Этот шаг отделен от цели Трампа создать "космические силы" как независимое ответвление вооруженных сил, но может стать шагом в этом направлении. Космическое командование ВВС США, которое уже существует, было бы ключевым компонентом нового соединенного объединения и вывело бы космос до такого же статуса, как и Киберкомандование США.

Это фактически воссоздает Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защиту родины. Хотя Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.

Как сообщалось ранее, в связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, вице-президент США Майк Пенс заявил о намерении создать к 2020 году космические силы США, которые станут шестым родом американских войск. Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.

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Флорида, Дональд Трамп, Майк Пенс, Космическое командование США.
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