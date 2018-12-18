Приговор "Бемби": В США браконьера заставили год смотреть мультфильм про олененка

Новости мира: В американском штате Миссури мужчину, который убил сотни оленей, судья заставил на протяжении года смотреть мультфильм "Бэмби".

В США для браконьера, который убил сотни оленей, суд избрал необычное наказание. Дэвида Берри мл. приговорили к тюремному сроку, а также суд обязал его в течение срока каждый месяц смотреть мультфильм об олененке студии Walt Disney "Бэмби".

Об этом сообщает издание Springfield News-Leader. Браконьера также лишили всех лицензий. Мужчина годами убивал животных и забирал забирал рога и головы, а туши оставлял в лесу. Согласно решению суда, первый просмотр должен состояться до 23 декабря 2018 года.

Напомним, мультфильм, вышедший в 1942 году завоевал симпатии зрителей не только на родине, но и во всем мире. В сюжете маленький олененок Бэмби из-за охотников потерял маму.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует принятие закона о запрете на использование диких животных в цирках.