Скачать
Вторник, 18.12.2018
&quot;Подарок Святого Николая&quot;: Президент присоединился к акции для участников АТО
"Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
Отопление для херсонцев подорожает на 25%
Отопление для херсонцев подорожает на 25%
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Трамп создал Космические силы США

Трамп создал Космические силы США
19:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Американский президент подписал указ о создании командования Космическими силами.

Министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

В США готовятся к приостановке работы правительства

Как отмечается, полный список прав и обязанностей новой структуры будет опубликован позже.

Как сообщалось ранее, Президент Дональд Трамп планирует подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США как важного военного командования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Президент США, Дональд Трамп, Космические силы США, Космические силы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи
02 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
03 Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
04 День Святого Николая 2018: приметы и гадания на 19 декабря
05 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Климкин: Крым сегодня - это нарастающая глобальная проблема
Климкин: Крым сегодня - это глобальная проблема
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь