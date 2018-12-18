Трамп создал Космические силы США

Новости мира: Американский президент подписал указ о создании командования Космическими силами.

Министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Как отмечается, полный список прав и обязанностей новой структуры будет опубликован позже.

Как сообщалось ранее, Президент Дональд Трамп планирует подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США как важного военного командования.