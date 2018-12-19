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"Она будет красивой": Трамп рассказал из чего построят мексиканскую стену

&quot;Она будет красивой&quot;: Трамп рассказал из чего построят мексиканскую стену
06:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Стена на границе с Мексикой будет не бетонной, а из красиво оформленных стальных реек.

Стена, которую президент США Дональд Трамп предлагает возвести на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных реек.

"Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы сделаем ее из художественно оформленных стальных реек, чтобы вы могли легко видеть сквозь нее", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которою заслуживают наши граждане".

"Это (возведение стены - Ред.) будет идти быстро и сэкономит нам миллиарды долларов в месяц после завершения строительства", - добавил президент США.

Ранее лидер демократической фракции в палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе.

По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". Она также отметила, что во время президентской кампании Д.Трамп обещал, что строительство пограничной стены оплатит Мексика.

В то же время лидер демократического меньшинства в сенате Чарльз Шуммер заявил, что президент США Д.Трамп "не получит стену в любой форме". Демократы предлагают заложить на строительство заграждений и барьеров $1,3 млрд.

Как сообщалось, на этой неделе Д.Трамп пригрозил лидерам Демократической партии приостановкой работы правительства в ходе встречи, посвященной строительству стены на границе с Мексикой.

"Если у нас не будет безопасности на границе, мы остановим работу правительства", - заявил Д.Трамп на открытой для прессы встрече с Ч.Шумером и Н.Пелоси.

Однако после пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о желании избежать приостановки работы госорганов из-за спора с демократами о финансировании строительства стены.

"В конце концов, мы не хотим закрывать правительство. Мы хотим закрыть границу от нелегальной иммиграции", - сказала она каналу Fox News.

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Мексика, Миграция, Дональд Трамп, Мексиканская стена.
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