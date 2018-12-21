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Трамп может объявить о выводе части войск США из Афганистана

Трамп может объявить о выводе части войск США из Афганистана
06:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В настоящее время в стране находится около 14 тыс. американских военных.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения американского военного контингента в Афганистане. Об этом издание The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, вывод части американских войск может начаться в течение нескольких недель, вероятно, в январе. В настоящее время в стране находится около 14 тыс. американских военных.

“Считаю, это свидетельствует о том, как серьезно настроен президент в том, что касается его желание выйти из конфликтов”, — приводит издание слова источника из числа сотрудников администрации США. “Я думаю, он хочет рассмотреть приемлемые возможности прекращения конфликтов”, — добавляется в издании.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пока еще не принял окончательного решения по военного присутствия США в Афганистане. По мнению источников, он может сделать это в ближайшее время. В материале отмечается, что некоторые сотрудники администрации ожидают от Трампа такого столь же резонансного решения, которое он принял в отношении Сирии.

Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Президент Трамп написал в Twitter, что террористическая группировка “Исламское государство” потерпело поражение в Сирии, и это была “единственная причина присутствия там” американских военных. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. Человек продлится от 60 до 100 дней.

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США, Афганистан, Политика, Войска США, Дональд Трамп, Новости США.
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