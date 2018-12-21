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Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет

Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет
05:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Палата представителей США одобрила временный бюджет, который включает $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.

Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет, в который включены расходы в $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, за которую выступает президент США Дональд Трамп.

Законопроект также включает в себя $ 8,7 млрд чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий.

Документ был принят 217 голосами за, 185 конгрессменов высказались против.

В пятницу его рассмотрит Сенат. Предполагается, что законопроект не пройдет голосование в верхней палате Конгресса США, что повысит вероятность частичного закрытия правительства.

Ранее Сенат США проголосовал большинством за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года. Он не включал в себя деньги, требуемые президентом США на строительство стены на границе с Мексикой.

Семинедельный временный бюджет был принят большинством голосов Сената. Эта мера должна была позволить правительству работать до 8 февраля. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

Ранее президент США Д.Трамп пригрозил демократам, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

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США, Экономика, Мексика, Политика, Дональд Трамп, Новости США.
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