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Пятница, 21.12.2018

Пассажирский самолет в США обрушился на футбольное поле (Видео)

В американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли четыре человека. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution. "Небольшой самолет, который отправился в Мемфис, потерпел крушение в северо-западном парке Атланты во второй половине дня в четверг, на борту погибли все", - говорится в сообщении. Как отмечается, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. По словам пожарных, прибывших на место происшествия, обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 метров. Узнать воздушное судно удалось только благодаря уцелевшему хвосту самолета. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts. Среди погибших был гражданин Китая Вэй Чен. Он был путешественником и первым выходцем из КНР, который совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете. Информации о трех других жертвах пока нет.
Укринформ
Фото: Твиттер
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Авиакатастрофа, США, Атланта, Джорджия, Мемфис, Падение самолета.
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