Американские визы для граждан РФ подорожают

Новости мира: Соединенные Штаты подняли цены на российские визы.

С 1 января 2019 американские визы на три года подорожают для российских граждан. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Российской Федерации, передает УНН.

"С 1 января 2019 гражданам РФ в некоторых случаях придется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу В1/В2 (для деловых и туристических поездок) одобрено", - отмечают на сайте посольства.

Таким образом, для получения американской визы на три года гражданам РФ придется дополнительно оплатить сбор в размере 143 долларов. Для получения единовременной американской визы сроком до одного года сбор останется прежним - 160 долларов.

На сайте Посольства также отмечают, что "сбор за выдачу визы основанный на "взаимности", поскольку за тот же тип визы Российская Федерация взимает такой же сбор с граждан Соединенных Штатов.