Скачать
Суббота, 22.12.2018
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
США заверили Ирак, что не оставят его один на один с ИГИЛ
США заверили Ирак, что не оставят его один на один с ИГИЛ
Гвардиола: Cлучай Сульшера очень похож на мой, желаю ему всего наилучшего
Гвардиола: Cлучай Сульшера очень похож на мой, желаю ему всего наилучшего
Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда
Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда

США заверили Ирак, что не оставят его один на один с ИГИЛ

США заверили Ирак, что не оставят его один на один с ИГИЛ
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Официальный Вашингтон заверил Ирак, что продолжит сотрудничество с ним в уничтожении остатков террористов на территории этой страны.

После ошеломляющего заявления президента Трампа о выводе американских войск из Сирии в связи с "разгромом" ИГИЛ, официальный Вашингтон заверил Ирак, что продолжит сотрудничество с ним в уничтожении остатков террористов на территории этой страны.

Об этом, как сообщили в пятницу в Госдепартаменте США, речь шла во время телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео с премьер-министром Ирака Адилом Абд аль-Махди.

"Госсекретарь обсудил недавнее территориальное поражение ИГИЛ в Сирии и подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Ирака, отметив, что Коалиция будет продолжать тесно сотрудничать с силами безопасности Ирака, чтобы уничтожить остатки ИГ", - отметили в Госдепе.

Кроме того, Помпео "подтвердил свою поддержку продолжению и углублению давнего партнерства между США и Ираком", как изложено в Стратегическом рамочном соглашении.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал американским военным полностью выйти из Сирии, поскольку США "разгромили" ИГИЛ в охваченной войной стране. Россия, которая также имеет свои базы в Сирии и поддерживает кровавый режим Асада, приветствовала это решение американского президента.

Вместе с тем, после заявления Трампа о выводе сил, министр обороны США Джеймс Маттис подал в отставку, объяснив, что это противоречило его позиции, а также советам советников по национальной безопасности. Глава Пентагона в письме президенту отметил, что он уходит, "потому что вы имеете право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с планами президента".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ирак, Белый дом, Политика, Дональд Трамп, Новости США, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
02 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
03 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
04 Украина почти ликвидировала дефицит бюджета-2018
05 Белый дом отреагировал на заявление Мэттиса об отставке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном
Популярные заблуждения о пользе воды с лимоном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь