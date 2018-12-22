США заверили Ирак, что не оставят его один на один с ИГИЛ

Новости мира: Официальный Вашингтон заверил Ирак, что продолжит сотрудничество с ним в уничтожении остатков террористов на территории этой страны.

После ошеломляющего заявления президента Трампа о выводе американских войск из Сирии в связи с "разгромом" ИГИЛ, официальный Вашингтон заверил Ирак, что продолжит сотрудничество с ним в уничтожении остатков террористов на территории этой страны.

Об этом, как сообщили в пятницу в Госдепартаменте США, речь шла во время телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео с премьер-министром Ирака Адилом Абд аль-Махди.

"Госсекретарь обсудил недавнее территориальное поражение ИГИЛ в Сирии и подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Ирака, отметив, что Коалиция будет продолжать тесно сотрудничать с силами безопасности Ирака, чтобы уничтожить остатки ИГ", - отметили в Госдепе.

Кроме того, Помпео "подтвердил свою поддержку продолжению и углублению давнего партнерства между США и Ираком", как изложено в Стратегическом рамочном соглашении.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал американским военным полностью выйти из Сирии, поскольку США "разгромили" ИГИЛ в охваченной войной стране. Россия, которая также имеет свои базы в Сирии и поддерживает кровавый режим Асада, приветствовала это решение американского президента.

Вместе с тем, после заявления Трампа о выводе сил, министр обороны США Джеймс Маттис подал в отставку, объяснив, что это противоречило его позиции, а также советам советников по национальной безопасности. Глава Пентагона в письме президенту отметил, что он уходит, "потому что вы имеете право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с планами президента".