Трамп: Мы полностью готовы к прекращению работы правительства США

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что администрация США готова к прекращению работы правительства, которое может начаться 22 декабря.

Президент Дональд Трамп заявил, что администрация США готова к долгосрочному частичному прекращении работы правительства, которое может начаться 22 декабря, если Сенат не одобрит резолюцию о дальнейшем финансировании. Об этом сообщается в заявлении американского лидера, сделанном для журналистов в Белом доме.

“Произойдет или не случится прекращения (работы правительства — ред.) — это полностью зависит от Демократической партии”, — заявил он. “Возможно, что случится прекращения. Я бы сказал, что шанс этого очень большой ... Мы полностью готовы к очень долгому прекращению работы правительства”, — подчеркнул хозяин Белого дома.

На данный момент законодатели США так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября. Его необходимо утвердить до наступления 22 декабря, иначе работа правительства может быть частично приостановлена из-за отсутствия средств. Без финансирования может остаться только примерно четверть федерального правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для других госучреждений Конгресс ранее одобрил выделение средств до конца сентября следующего года.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла в четверг проект резолюции об очередном временное продолжения работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года, включив туда расходы в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.