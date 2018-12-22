Атомный авианосец США зашел в Персидский залив

Новости мира: Американский авианосец в пятницу зашел в Персидский залив, впервые после выхода Америки из ядерной сделки с Ираном в мае.

Атомный авианосец ВМС США класса "Нимиц" USS John C. Stennis во главе ударной группы кораблей вошел в пятницу в Персидский залив, где иранские силы в последнее время испытывали лидерство.

Об этом сообщило американское информагентство Associated Press.

"Американский авианосец в пятницу зашел в Персидский залив, впервые после выхода Америки из ядерной сделки с Ираном в мае," – отмечается в сообщении.

Вход авианосца USS John C. Stennis вместе с группой кораблей в нестабильную зону в регионе состоялся на фоне заявлений и угроз со стороны представителей иранских властей заблокировать Ормузский пролив, узкий морский проход в Персидский залив, через который происходит транспортировка трети всей мировой нефти, перевозимой морем.

Тем временем сообщается, что корабли иранских сил сразу подошли на более близкое расстояние к группе американских боевых кораблей.

Ситуация развивается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выводе американского вооруженного контингента из Сирии, которую контролирует режим Асада при поддержке Ирана и России. Вместе с тем, в четверг стало известно об отставке главы Пентагона, который связал это с тем, что президент Трамп не прислушивается к его советам.

"Мы стараемся быть в большей степени непредсказуемыми в оперативном плане",- прокомментировала развитие событий пресс-секретарь 5-го Флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне.

"Теперь мы изменили ситуацию, поскольку наши противники внимательно следят за нами. Мы хотим быть оперативно непредсказуемыми для наших врагов, но стратегически предсказуемыми для наших партнеров", - подчеркнула представитель 5-го Флота ВМС США.