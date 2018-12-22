Полиция снимала мужчину с рождественской елки у Белого дома

Новости мира: Мужчина взобрался на рождественскую елку перед Белым домом.

В Вашингтоне неизвестный мужчина влез на главную рождественскую ель США в парке недалеко от Белого дома.

Об этом сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.

"Человек влез на Национальную елку на высоту 15-20 футов (4,5-6 метров — ред.) в Эллипсе к югу от Белого дома вечером в пятницу, подтвердили полицейские", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения.

Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда человек спустился, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.На время переговоров территорию перед Белым домом окружили.

Отмечается, что в результате инцидента были повреждены некоторые огни на елке.