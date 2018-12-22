Контрразведка США считает, что Китай представляет более серьезную угрозу, чем РФ

Новости мира: Контрразведка США считает, что угроза со стороны РФ меркнет по сравнению с китайской.

Китай представляет значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия.

Об этом в интервью BBC рассказал директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина.

Угроза, которую представляет для США Россия, "меркнет по сравнению с угрозой со стороны Китая", отметил он.

"Это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне. Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно - стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не только проблема США", - считает Иванина.

За последние месяцы Минюст США предъявил обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая, подчеркнул он.

Китайские шпионы действуют, в частности, в американских университетах и на предприятиях стратегического значения, добавил Иванина.

"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 000 китайских студентов. Это прекрасная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", - отметил он, добавив, что такая же угроза наблюдается в Великобритании и других странах.

Иванина также предупредил компании, которые решают вести бизнес в Китае о том, что их данные становятся доступными правительству страны.