Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку

Новости мира: Спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГИЛ подал в отставку.

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с группировкой ИГИЛ Бретт Макгурк заявил об уходе со своего поста.

Он принял такое решение в знак протеста против вывода американских войск из Сирии, передает kommersant.

По данным CBS News, Макгурк уже проинформировал госсекретаря Майка Помпео о своем уходе. О том, что спецпосланник покинет пост, было известно и раньше, однако предполагалось, что он проработает до февраля 2019 года.

Теперь же, по данным источников телеканала, Макгурк намерен сложить с себя полномочия уже в конце декабря. Предполагается, что после ухода с госслужбы он будет работать в Стэнфордском университете.

Макгурк возглавлял миссию США по борьбе с ИГИЛ на полях сражений в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах с 2015 года.

Он был одним из немногих назначенцев бывшего президента Барака Обамы, которых команда Трампа попросила остаться на своем посту. До этого он работал в администрации Джорджа Буша.