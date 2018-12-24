В США испытали мощнейшую неядерную авиабомбу (Видео)

Военно-воздушные силы США провели испытания усовершенствованной версии мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), сообщают американские СМИ. Испытания провели на территории штата Миссури. На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб. GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет более 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м. К 2018 году боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.