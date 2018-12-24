Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Подконтрольный РФ &quot;Верховный суд&quot; Крыма оставил под арестом захваченного моряка
Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка
Опубликовано письмо 19-летнего украинского пленного моряка, который был ранен
Пленный моряк написал письмо из СИЗО
Усик - лучший боксер 2018 года
Усик - лучший боксер 2018 года
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки

Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент США считает, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку "очень богатым" странам в военной сфере.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который покидает свой пост. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку "очень богатым" странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.

Трамп рассказал о главной проблеме экономики США

"Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я вижу, и эта ситуация будет исправлена!", - заявил Трамп.

Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Пентагон, Президент США, Дональд Трамп, Джеймс Мэттис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха
02 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
05 Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с новогодними атрибутами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал о главной проблеме экономики США
Трамп рассказал о главной проблеме экономики США
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки
Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь