Трамп поделился разногласиями с Мэттисом из-за военной поддержки

Новости мира: Президент США считает, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку "очень богатым" странам в военной сфере.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который покидает свой пост. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку "очень богатым" странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.

"Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я вижу, и эта ситуация будет исправлена!", - заявил Трамп.

Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.