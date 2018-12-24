Трамп уверил, что Саудовская Аравия готова потратиться на восстановление Сирии

Новости мира: Руководство Саудовской Аравии готово потратить средства на восстановление Сирии вместо США после войны.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что руководство Саудовской Аравии согласно потратить "необходимые средства" на восстановление пострадавшей от войны Сирии - вместо того, чтобы на это тратились США. Соответствующее сообщение президент США разместил на официальной странице в сети Twitter.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

"Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые средства, чтобы помочь восстановить Сирию вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, чем Великая страна, США, расположенная на расстоянии 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии!", - отметил Трамп.

Свое сообщение он разместил на фоне политических осложнений, возникших в результате его недавнего решения полностью вывести американский контингент из Сирии без консультаций с Конгрессом и советниками по вопросам национальной безопасности.

Ряд высокопоставленных чиновников выразили категорическое несогласие с таким единоличным решением Трампа. В частности, в отставку подали глава Пентагона Джеймс Маттис и специальный посланник США в Глобальной коалиции, противостоящей ИГИЛ, Бретт Макгерк.