Трамп одобрил строительство еще одного участка "мексиканской стены"

Новости мира: Трамп выдал разрешение на строительство еще 185 км стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп одобрил строительство участка пограничной стены в Техасе протяженностью 185 км.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал (разрешение на - Ред.) контракт по возведению еще одного большого протяженностью 115 миль участка стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем много миль этой стены, некоторые завершены. Демократы должны прекратить "шатдаун" (закрытие федерального правительства - Ред.) и завершить финансирование. Миллиарды долларов и жизни будут сохранены!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Президент США Д.Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. На строительство этого объекта требуется $5,7 млрд из бюджета. Однако сенат США, где большинство мест занимают демократы, отказался утверждать бюджет с учетом расходов на возведение стены.

В свою очередь президент США исполнил угрозу приостановить работу правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. Пока неясно, когда правительство возобновит работу в полном объеме, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году.