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Суд обязал КНДР выплатить полмиллиарда долларов за смерть американского студента

Суд обязал КНДР выплатить полмиллиарда долларов за смерть американского студента
02:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американский суд обязал КНДР выплатить $501 миллион за смерть студента из США.

Северная Корея должна выплатить американской стороне более полумиллиарда долларов в качестве компенсации за страдания и смерть 22-летнего студента из США Отто Вормбира в 2017 году.

Такое решение вынес суд столичного округа по иску семьи юноши, сообщило американское информагентство Reuters.

"Суд США в понедельник приговорил Пхеньян выплатить $501 млн возмещений за пытки и смерть студента американского колледжа Отто Вормбира, который умер в 2017 году сразу после освобождения из тюрьмы Северной Кореи", - отмечается в сообщении.

Родители Вормбира подали в суд против Северной Кореи в апреле. 22-летний студент умер через несколько дней после того, как его вернули в Соединенные Штаты в состоянии комы. По заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стал недостаток кислорода и крови в головном мозге.

"Северная Корея несет ответственность за пытки, содержание в заложниках и внесудебное убийство Отто Вормбира, а также за страдания его матери и отца", - постановил в своем решении судья округа Колумбия.

Пхеньян отрицает заявления о пытках и называет ботулизм и прием снотворных средств причиной смерти американца.

Постановление суда было вынесено в качестве так называемого заочного решения против стороны, которая не явилась на слушание. При этом отмечается, что взыскание подобных штрафов с иностранных представителей или государств часто не представляется возможным.

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КНДР, Суд, Пытки, Отто Вормбир.
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