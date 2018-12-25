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Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию
Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию
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Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию

Вывод американских войск из Сирии: США направят делегацию в Турцию
06:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: США направят в Турцию делегацию для координации вывода американских войск из Сирии.

В Турцию на этой неделе прибудет делегация из США, чтобы обсудить с Анкарой координацию процесса вывода американских войск из Сирии, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына в понедельник.

"На этой неделе Турцию посетит делегация военных США, которая обсудит с турецкими коллегами координацию процесса", - приводит слова представителя президента агентство Anadolu.

Представитель турецкого президента отметил, что Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией, в частности это касается действий на территории к востоку от Евфрата.

"Калын добавил, что Турция также будет тесно координироваться с Россией в вопросе возможного появления вакуума на востоке Сирии на фоне выхода США, в том числе и в районе к востоку от Евфрата", - пишет газета Daily Sabah.

Помимо прочего, И.Калын объявил, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию в 2019 году по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И.Калын не уточнил детали визита.

Также он назвал телефонный разговор 14 декабря, в ходе которого лидеры США и Турции обсуждали возможный вывод американских войск из Сирии, историческим.

На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГИЛ - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Р.Т.Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГИЛ на севере Сирии.

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Сирия, Турция, Ибрагим Калын, Вывод войск США.
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