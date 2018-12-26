Скачать
Среда, 26.12.2018
Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения
Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения
Сирийские ПВО сбили несколько ракет близ Дамаска
Сирийские ПВО сбили несколько ракет близ Дамаска
Динамо интересуется нападающим французского клуба
Динамо интересуется нападающим французского клуба
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

ВМФ США создал первую эскадрилью, оснащенную конвертопланами CMV-22B

ВМФ США создал первую эскадрилью, оснащенную конвертопланами CMV-22B
03:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости мира: Флот США основал первую эскадрилью, использующую конвертопланы CMV-22B.

Военно-морские силы США основали первую эскадрилью, которая будет применять CMV-22B — флотский вариант Osprey.

Американский Военно-морской флот заявил, что в его составе официально появилась новая многофункциональная эскадрилья Fleet Logistics, или VRM-30, которая будет использовать конвертопланы CMV-22B. Их видят в качестве замены палубным тактическим транспортным самолетам C-2A.

Новый летательный аппарат позволит флоту США доставлять более тяжелые грузы на большое расстояние, а кроме того, ускорит процесс погрузки/разгрузки.

Конвертоплан CMV-22B — версия знаменитого Bell V-22 Osprey, предназначенная для ВМС США. Напомним, сейчас Osprey эксплуатируют Корпус морской пехоты и ВВС США. Аппарат отличается высокой ценой (на уровне современного самолета-истребителя), а также повышенной аварийностью и сложностью в эксплуатации.

Среди преимуществ V-22 — высокая скорость и возможность взлетать и садиться вертикально, как вертолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВМФ США, Флот США, CMV-22B, Конвертопланы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
03 Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры
04 Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
05 Интересные книги, после которых сложно будет начать читать новый роман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэттис провел Рождество за работой
Мэттис провел Рождество за работой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей
Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь