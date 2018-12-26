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Второй ребенок мигрантов в этом месяце умер на границе с США

Второй ребенок мигрантов в этом месяце умер на границе с США
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На границе США умер второй ребенок нелегалов из Гватемалы.

На фоне политических обострений между президентом США и Конгрессом в отношении целесообразности построения стены на границе с Мексикой, в одном из центров содержания нелегальных мигрантов в штате Нью-Мексико скончался 8-летний мальчик, уроженец Гватемалы.

Это уже вторая смерть ребенка в центрах, развернутых на границе, где наблюдается массовый приток нелегалов в США, сообщает американское информагентство AP.

"Бюро таможенного и пограничного контроля США сообщило в пресс-релизе, что мальчик умер вскоре после полуночи", - говорится в материале, вышедшем во вторник.

Как сообщили в Бюро, мальчик уже имел "признаки потенциальной болезни" и в понедельник был доставлен своим отцом в больницу в Аламогордо, штат Нью-Мексико, где ему поставили диагноз "простуда" и "лихорадка". Мальчику назначили амоксициллин и ибупрофен и выпустили после 90-минутного обследования. Ребенок вернулся в больницу уже вечером в понедельник с симптомами тошноты и умер через несколько часов.

Бюро таможенного и пограничного контроля сообщило, что причина смерти мальчика не установлена, и об этом уже проинформирован генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США, а также правительство Гватемалы.

Инцидент произошел в то время, когда обострилось противостояние администрации Трампа с Конгрессом по выделению миллиардов бюджетных средств на строительство стены между США и Мексикой, что привело к "шатдауну". Тем не менее, несмотря на вынужденное прекращение финансирования федеральных структур США, таможенная и пограничная службы остаются выполнять свои задачи, подчеркивает американское издание.

В федеральных органах США пообещали "независимый и тщательный разбор обстоятельств".

Ранее в этом месяце в Нью-Мексико после задержания агентами пограничной и таможенной службы США умерла 7-летняя девочка из Гватемалы.

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Гватемала, Нью-Мексико, Нелегальные мигранты, Граница США.
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