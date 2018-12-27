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Внезапный визит Трампа в Ирак: Местные партии требуют от МИД вызвать посла США

Внезапный визит Трампа в Ирак: Местные партии требуют от МИД вызвать посла США
04:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Правительство Ирака заявило, что знало о визите Трампа заблаговременно, партии - требуют вызвать посла США.

Власти Ирака заранее были осведомлены о визите президента США Дональда Трампа в страну, однако официальных встреч с руководством республики не было из-за разногласий по их организации. Об этом говорится в распространенном в четверг ночью заявлении канцелярии иракского премьера Аделя Абдель Махди, информирует УНН.

"Власти США сообщили иракскому руководству о желании президента США Дональда Трампа посетить Ирак вечером 26 декабря, чтобы поздравить новое иракское правительство и встретиться с американскими военнослужащими в составе коалиционных сил, поддерживающих Ирак в борьбе против ИГИЛ, — отмечается в коммюнике. — Правительство Ирака приветствовало эту просьбу".

"Были запланированы официальный прием и встреча Абдель Махди и Трампа, однако она не состоялась из-за расхождений во взглядах по поводу ее организации, — указали в офисе премьера. — Она была заменена телефонным разговором, во время которого стороны обсудили сложившуюся обстановку, особенно в свете решения президента США о выводе войск из Сирии, а также совместное сотрудничество по борьбе с ИГИЛ и обеспечение безопасности и стабильности народов стран региона".

В свою очередь, как сообщает местное издание Baghdad Today News, политические партии местного парламента выступили с резким осуждением визита американского президента без предварительного объявления. Часть местных парламентариев высказалась в весьма критическом плане, осудив сам визит и требует МИД Ирака вызвать для разговора посла Соединенных Штатов.

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США, Ирак, Дональд Трамп, Адель Абдель Махди.
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