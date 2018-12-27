Новый посол США в ООН: Нойерт начали готовить к слушаниям в Сенате

Новости мира: Нойерт начинают усиленно готовить к должности посла США в ООН.

Пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт начинают усиленно готовить к слушаниям в Сенате по ее назначению на должность посла США в ООН.

Об этом пишет Politico.

"Хизер Нойерт начинают готовить к слушаниям в Сенате, где ей придется выстоять под давлением демократов и скептически настроенных республиканцев. Для нее проведут серию брифингов о состоянии торговли и ситуации в мировых "горячих точках", а в начале января пройдут репетиции ее выступления перед сенаторами", - говорится в статье.

По данным издания, в роли сенаторов во время репетиций ее речи выступят представители Госдепа и аппарата Белого дома.

Отмечается, что слушания в Сенате по назначению Нойерт пройдут в начале 2019 года.