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Трамп посетил американскую военную базу в Германии

Трамп посетил американскую военную базу в Германии
05:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп прибыл на американскую базу в немецком Рамштайн.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, где они приветствовали американских военнослужащих, сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

В Германии американский лидер остановился на обратном пути из Ирака, который он и первая леди в среду посетили с необъявленным визитом, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и высшим военным руководством.

Авиабаза Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом ВВС США на территории Германии и за пределами США. Там находится штаб-квартира Европейского командования ВВС США. Расположена к востоку от одноименного города Рамштайн на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Как сообщалось ранее, власти Ирака заранее были проинформированы о визите президента США Дональда Трампа в страну, однако официальных встреч с руководством республики не было из-за разногласий с их организации.

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Германия, Военная база, Дональд Трамп, Рамштайн.
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