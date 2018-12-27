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Трамп хочет лично "заложить камень" в строительство мексиканской стены

Трамп хочет лично &quot;заложить камень&quot; в строительство мексиканской стены
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп хочет "заложить камень" на строительстве стены между США и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующего месяца планирует посетить южную границу США для того, чтобы "заложить камень" на строительстве пограничной стены.

Об этом он сказал журналистам в среду, пребывая с необъявленным визитом в Ирак, сообщило американское центральное издание Politico.

"Трамп сообщил журналистам, что хочет посетить южную границу перед тем, как выступит с обращением к Конгрессу о состоянии дел в государстве. Трамп отметил, что "поехал бы к стене" в начале года для "закладки камня", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что речь президента США перед Конгрессом с обращением о положении дел в государстве обычно происходит в январе.

Как сообщал Укринформ, вопрос строительства стены на границе с Мексикой, на чем твердо настаивает президент Трамп, вызвал правительственный "шатдаун" в США, который длится уже почти пять дней. Глава Белого дома требует, чтобы Конгресс выделил на его инициативу $5 млрд в бюджете следующего года и заявляет, что это защитит Штаты от наплыва террористов, торговли людьми, наркотиков и других негативных явлений.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп, Мексиканская стена.
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