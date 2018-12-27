Американец впервые в истории совершил переход через Антарктиду

Новости мира: Американец Колин О'Брейди стал первым человеком, который пересек Антарктиду самостоятельно и без посторонней помощи.

Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который сумел самостоятельно пересечь пешком Антарктиду, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, 33-летний житель штата Орегон смог за 54 дня преодолеть 1500 км.

"День 54: финишная линия!", - написал он в Instagram. После окончания своего путешествия К.О'Брэди позвонил близким людям - матери, супруге и сестре.

К.О'Брэди во время путешествия публиковал снимки в Instagram для семьи и подписчиков. Свое путешествие он назвал The Impossible One ("Невозможное"). "Оказалось, что невозможное возможно", - написал он после окончания путешествия.

"Последние 32 часа путешествия были одними из самых сложных в моей жизни, но при этом они стали одними из лучших моментов, которые я когда-либо испытывал", - рассказал он.

По словам К.О'Брэди, в течение 54 дней, которые он провел в Антарктиде, он не раз думал прекратить путешествие и вернуться домой.

"Несколько раз я задумывался о том, чтобы остановиться", - отметил американец.

Одиночную экспедицию через Антарктиду затеял Льюис Радд, желая повторить попытку своего друга - британского военнослужащего Генри Уорлси. В 2016 году 55-летний Уорлси попытался первым в истории в одиночку пересечь континент. Он не дошел до цели всего 48 километров, попросив о помощи. Вскоре после этого он умер в клинике от полиорганной недостаточности.

О своем намерении Радд объявил в апреле нынешнего года. Незадолго до старта в октябре о желании осуществить переход через Антарктиду заявил также О'Бреди. По данным газеты The New York Times, на экспедицию Радд и О'Бреди собрали от спонсоров по 200 000 долларов.

Другие путешественники ранее уже пересекали Антарктиду, однако они делали это либо в составе группы, либо на средствах передвижения, а не пешком.