Госсекретарь США примет участие в инаугурации президента Бразилии

Новости мира: Майк Помпео возглавит делегацию США, которая отправится на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару.

Госсекретарь США Майк Помпео возглавит делегацию США, которая отправится на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару.

"С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит президентскую делегацию в Бразилиа, которая примет участие в инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару",- говорится в сообщении госдепа США.

Кроме мероприятий, связанных с инаугурацией, госсекретарь проведет встречи с президентом Ж.Болсонару и министром иностранных дел Алоизиу Нунесом, чтобы "подтвердить сильное американо-бразильское партнерство в содействии процветанию, безопасности, образованию и демократии".

"Находясь в Бразилиа, госсекретарь Помпео также примет участие в двусторонних встречах с президентом Перу Мартином Визкаррой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - говорится также в сообщении.