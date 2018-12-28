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Пятница, 28.12.2018
Блумберг готов потратить более $100 млн, чтобы стать президентом США
Блумберг готов потратить более $100 млн, чтобы стать президентом США
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Блумберг готов потратить более $100 млн, чтобы стать президентом США

Блумберг готов потратить более $100 млн, чтобы стать президентом США
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Блумберг потратил более $110 млн на поддержку демократов во время выборов в Конгресс в 2018 году.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг готов потратить из собственных средств более $100 млн для того, чтобы побороться на президентских выборах 2020 года в США.

Об этом сообщил американский телеканал новостей CNBC со ссылкой на главного политического советника Блумберга Говарда Вольфсана.

"Миллиардер Майк Блумберг готов потратить больше $100 млн долларов – сумму, которую он вложил в свою последнюю кампанию на выборах мэра Нью-Йорка – если он будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. При этом он не планирует привлекать каких-либо внешних средств от комитетов в поддержку кандидата", - отмечается в публикации.

В этой связи телеканал приводит слова Вольфсана, который указывает на то, что его босс намерен инвестировать в собственную кампанию столько денег, сколько понадобится.

"Блумберг потратил более $110 млн на поддержку демократов во время выборов в Конгресс в 2018 году. Когда Вольфсана спросили, намерен Блумберг потратить по крайней мере столько же на собственную кампанию, Вольфсан ответил: "Сколько будет нужно", - отмечает телеканал.

Если экс-мэр Нью-Йорка сделает такой вклад в собственную кампанию, он будет иметь одну из самых мощных позиций на выборах 2020 года и значительное преимущество над другими потенциальными претендентами от демократов.

"Тем не менее, образ успешного бизнесмена может оказаться не совсем тем, за которого захочет проголосовать большинство американцев в альтернативу нынешнему президенту Дональду Трампу", - отмечает телеканал.

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США, Майкл Блумберг, Политика, Выборы президента США.
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