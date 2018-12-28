Снежный шторм в США "отменил" тысячу авиарейсов

Новости мира: Почти 1 тыс. авиарейсов отменены, 7 тыс. задержаны из-за снежного шторма в США.

Снежный шторм обрушился на этой неделе на Средний Запад и юго-восток США, сообщают в пятницу западные СМИ.

Ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. были задержаны.

СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали сложную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны. Один человек погиб в результате ДТП.

Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Напомним, в американском штате Северная Каролина из-за снежного шторма погибли три человека.