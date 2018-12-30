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В США произошла кибератака на типографию, некоторые газеты вышли с опозданием

В США произошла кибератака на типографию, некоторые газеты вышли с опозданием
16:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: В США произошла кибератака, которая задержала выпуск на несколько часов таких популярных газет, как Los Angeles Times, The Chicago Tribune и The Baltimore Sun.

В США в субботу, 29 декабря, в следствие кибератаки с опозданием вышли несколько крупных газет, входящих в издательский дом Tribune, включительно Los Angeles Times, The Chicago Tribune и The Baltimore Sun.

Сообщается, что была нарушена работа еще ряда других изданий, которые печатаются в тех же типографиях, что и Los Angeles Times. Также упоминаются назначенные для западного побережья США выпусках The New York Times и Wall Street Journal.

В пятницу, 28 декабря в компьютерных сетях Tribune обнаружили вирус, который попал на платформы, предназначенные для публикаций контента в Интернете и подготовки печатных версий газет. Сообщается, что задержка выхода газет составила в среднем несколько часов.

По мнению специалистов, кибератаку могли осуществить из-за рубежа. На данный момент неизвестно, кто именно за ней стоит, зарубежное государство или какое-то хакерская группировка.

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Корпорация Tribune в заявлении сообщила, что информации о похищении персональных данных подписчиков нет. Предполагается, целью кибератаки было нарушить работу компьютерных систем, а не похитить данные. Министерство внутренней безопасности США проводит расследование в связи с данным инцидентом.

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США, Вирус, Кибератака, Задержка, Типография, Выпуск популярных газет.
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