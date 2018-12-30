Трамп о переговорах с Китаем: Все продвигается очень хорошо

Новости мира: Трамп рассказал о значительном прогрессе в торговых переговорах с Китаем.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

"Только что провел длительный и очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По сделке (в сфере торговли - Ред.) все продвигается очень хорошо... Мы отмечаем очень большой прогресс", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент США добавил, что если сделка будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

Д.Трамп ранее уже неоднократно положительно высказывался о перспективах торговых договоренностей с Китаем.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведении двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече "на полях" саммита G20 "достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами". В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в размере 25% вместо нынешних 10%.