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Сбежавший из клетки лев убил 22-летнюю стажерку в зоопарке США

Сбежавший из клетки лев убил 22-летнюю стажерку в зоопарке США
04:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: В США лев сбежал из клетки и убил 22-летнюю стажерку зоопарка.

В зоопарке Северной Каролины лев сбежал из клетки, в которую его поместили на время уборки, и напал на 22-летнюю стажерку, которая чистила вольер.

В результате нападения сотрудница парка погибла мгновенно, сообщает USA Today.

Сначала в животное пытались попасть транквилизатором, однако это не удалось, поэтому льва застрелили, чтобы медики получили скорейший доступ к девушке.

Погибшей оказалась Александра Блэк. Она недавно окончила Национальный университет Индианы и работала в зоопарке около двух недель.

Уборка происходила под наблюдением профессионального дрессировщика животных. Большой парк дикой природы расположен в 50 милях от столицы штата, его ежегодно посещают около 16 тысяч человек.

Всего в зоопарке живут более 80 животных, в том числе 15 африканских львов. На время проведения расследования парк временно закрыли.

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Зоопарк, Северная Каролина, Лев, Александра Блэк.
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