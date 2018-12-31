Сбежавший из клетки лев убил 22-летнюю стажерку в зоопарке США

Новости мира: В США лев сбежал из клетки и убил 22-летнюю стажерку зоопарка.

В зоопарке Северной Каролины лев сбежал из клетки, в которую его поместили на время уборки, и напал на 22-летнюю стажерку, которая чистила вольер.

В результате нападения сотрудница парка погибла мгновенно, сообщает USA Today.

Сначала в животное пытались попасть транквилизатором, однако это не удалось, поэтому льва застрелили, чтобы медики получили скорейший доступ к девушке.

Погибшей оказалась Александра Блэк. Она недавно окончила Национальный университет Индианы и работала в зоопарке около двух недель.

Уборка происходила под наблюдением профессионального дрессировщика животных. Большой парк дикой природы расположен в 50 милях от столицы штата, его ежегодно посещают около 16 тысяч человек.

Всего в зоопарке живут более 80 животных, в том числе 15 африканских львов. На время проведения расследования парк временно закрыли.