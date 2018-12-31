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Экс-главнокомандующий войсками США выступил против вывода войск из Афганистана

Экс-главнокомандующий войсками США выступил против вывода войск из Афганистана
05:13 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Экс-главнокомандующий сил США в Афганистане предостерег от вывода войск

Бывший главнокомандующий силами США в Афганистане Стэнли МакКристал предостерег от возможного вывода из этой страны американских войск, который, по данным СМИ, обдумывают в Белом доме.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC, передает "Радио Свобода".

"По его словам, значительное сокращение численности войск США пошатнет доверие Кабула к США и лишит Вашингтон "крупнейшего рычага влияния" в Афганистане", - говорится в сообщении.

"Считаю, что самая большая ошибка в плане президента Трампа, о котором сообщали, - что именно в то время, когда мы начинаем переговоры с "Талибаном", он, по сути, отдает самый большой рычаг влияния, который мы имеем. Если мы скажем "Талибану", что мы полностью выходим к такой-то дате, их желание пойти на договоренность резко упадет", - заявил МакКристал.

Генерал Маккристал добавил, что такой шаг повредит отношениям между США и Афганистаном в то время, когда Вашигтон пытается подтолкнуть талибов к мирным переговорам с афганским правительством.

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Афганистан, Талибан, Вывод войск, Стэнли Маккристал.
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